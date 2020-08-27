Son dakika haberleri... EYÜPSULTAN'DA KÖPEKLERİN ÇOCUĞA SALDIRDIĞI ANLAR KAMERADA Gelen son dakika haberlerine göre Köpeklerin saldırdığı çocuk korkarak, annesine sarıldı.

Köpeklerin saldırdığı çocuk korkarak, annesine sarıldı.

- Eyüpsultan'da yolda yürüyen 9 yaşındaki çocuğa 2 köpek saldırdı. Saldırı anları ile çocuğun koşup, annesine sarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Göktürk Caddesi'nde dün meydana geldi. 9 yaşındaki Yusuf G. yolda yürürken, iki köpeğin saldırısına uğradı. Korkarak, kaçan küçük çocuk yere düştü. Tekrar ayağa kalkan çocuk annesi Gülşah G.'ye sarıldı. Köpekler de bu sırada çocuğu kovalamayı bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Yusuf G.'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA