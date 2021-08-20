Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu
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Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu

Son dakika haberleri! Eyüpsultan'da İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkım kararının yürütmesi durduruldu
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haber: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Gençlik Parkı'nın yıkılmasına ilişkin kararının yürütmesi durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ'ın, Eyüpsultan'da gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesine dahil edilen Gençlik Parkı'nın yıkılmasına ilişkin kararının yürütmesi durduruldu.

???????Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nın söz konusu proje kapsamında yıkılmasına karşı çıkan mahalleliler, İBB'nin kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması istemiyle İstanbul 5. İdare Mahkemesine başvurdu.

Talebi değerlendiren mahkeme, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul ederek, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı.

Yeşilpınar Mahallesi'ndeki parkta, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesi için alınan yıkım kararına karşı çadır kurup direnen vatandaşlar, dün İBB ekipleri tarafından dışarı çıkarılmıştı.

Parkın etrafını saclarla kapatan ekipler, içerideki oyun grupları ve oturma alanlarını kaldırıp bazı ağaçları da sökmüştü.

Vatandaşların parka girişlerine izin vermeyen ekiplerin, bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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