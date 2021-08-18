Son dakika haberleri... Eyüpspor, GZT Giresunspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ı transfer etti
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Son dakika haberleri... Eyüpspor, GZT Giresunspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ı transfer etti

Son dakika haberleri... Eyüpspor, GZT Giresunspor'dan Caner Hüseyin Bağ'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçen sezon GZT Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ'ı kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçen sezon GZT Giresunspor'da forma giyen Caner Hüseyin Bağ'ı kadrosuna dahil etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Caner Hüseyin Bağ'a 'Hoş geldin.' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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