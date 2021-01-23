Son dakika haberleri | Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye'de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye'de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı

23.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:33
Son dakika haberleri | Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye'de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da 2 yıl önce polisin düzenlediği operasyonla, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığı yaparken 7 litre sıvı patlayıcıyla yakalanan Elif K.'nin, Türkiye'ye gönderilmeden önce Suriye'de evinde eğitim aldığı saptanan Gulistan A. ile eşi Ali Rıza G., İstanbul'da yakalandı.

ADANA'da 2 yıl önce polisin düzenlediği operasyonla, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığı yaparken 7 litre sıvı patlayıcıyla yakalanan Elif K.'nin, Türkiye'ye gönderilmeden önce Suriye'de evinde eğitim aldığı saptanan Gulistan A. ile eşi Ali Rıza G., İstanbul'da yakalandı. Adana'ya getirilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2019 yılının ağustos ayında kentte yaptığı operasyon sonucu bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Elif K., 7 litre nitrometan ve anilin karışımlı sıvı patlayıcı madde ile yakalandı. Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.'nin terör örgütü PKK'nın sözde 'özel kuvvet' faaliyetleri kapsamında bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere PYD/YPG/YPJ'nin sözde Prag temsilcisi 'Şervin' kod adlı Uman Derviş tarafından Suriye'den Türkiye'ye gönderildiğini saptadı. Teröristin, Derviş'in 2016'da kamuoyuna yansıyan, 'YPG genel merkezini Prag'da açtı' haberlerindeki fotoğraflarda da yer aldığı tespit edildi.

METROPOL KENTLERDEKİ EYLEMLERİ PLANLIYORMUŞTerörist Elif K., gözaltına alındıktan sonra polise verdiği ifadede Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmeden önce 'Şervin' kod adlı örgüt üyesinin Türkiye'de eylem yapmak amacıyla kendisini görevlendirdiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan 'Şervin' kod adlı teröristin, son dönemde Türkiye'deki metropol kentlere eylem yapılması amacıyla gönderilen tüm örgüt üyelerinden sorumlu olduğu, Türkiye'ye gönderilen teröristlerin eylem yapacakları yerleri belirlediği tespit edildi.İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı sürdüren polis, Elif K.'nin 2019 yılında Türkiye'ye eylem için gönderilmeden önce bir süre Suriye'de Gulistan A.'nın evinde eğitim aldığını saptadı. Polisler yaptıkları çalışma sonucu Gulistan A.'nın eşi Ali Rıza G. ile İstanbul'daki bir evde olduğunu tespit etti. Ekiplerin şafak operasyonu ile gözaltına alınan şüpheliler, daha sonra Adana'ya gönderildi. Şüphelilerin buradaki ifadesinde terörist Uman Derviş'ten emir aldıklarını söyledikleri belirtildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri | Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye'de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı
Son dakika haberleri | Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye'de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Tokat Ankara Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Eylem hazırlığındayken yakalanan teröristin, Suriye'de evlerinde eğitim aldığı 2 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 14:43:04. #1.15#
title