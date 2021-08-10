Son dakika haberleri! Evlendikten 3 gün sonra düğün takıları ve çeyizini sele kaptırdı
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Son dakika haberleri! Evlendikten 3 gün sonra düğün takıları ve çeyizini sele kaptırdı

Son dakika haberleri! Evlendikten 3 gün sonra düğün takıları ve çeyizini sele kaptırdı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre VAN'ın Başkale ilçesinde 28 Temmuz'da dünya evine giren Ferdi Özer (34), 3 gün sonra etkili olan sağanakta düğün takıları, beyaz eşyaları ve çeyizini sel sularına kaptırdı.

VAN'ın Başkale ilçesinde 28 Temmuz'da dünya evine giren Ferdi Özer (34), 3 gün sonra etkili olan sağanakta düğün takıları, beyaz eşyaları ve çeyizini sel sularına kaptırdı.

?Başkale ilçesinde 31 Temmuz günü öğle saatlerinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak, ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 210 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde sele neden oldu. Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırlar, sel suları nedeniyle zarar gördü. Esenyamaç Mahallesi'nde oturan, olaydan 3 gün önce dünya evine giren Ferdi Özer'in evini de sel suları bastı. 

'SELİ FARK EDEMEDİK'

Olay sırasında ağabeyine yardım ettiğini, koşup eve gelerek eşi ve yaşlı annesini kurtardığını belirten Ferdi Özer, "Selin çıktığı saatlerde evde değildim, ağabeyime yardım ediyordum. Yağmur yağmaya başladı sel beklemiyorduk. Sonra birden şiddetlenmeye başlayınca eve doğru koşmaya başladım. Evde yaşlı babam, annem, eşim ile yeğenim vardı. Çok kötü bir andı. Onları kurtarmaya çalıştım ev eşyaları, takı aklımda değildi. Ortalık yerle bir olmuştu, kıyamet kopuyordu sanki. Düğünde gelen takılarım, beyaz eşyam, çeyizlerimiz hepsini sele kaptırdık. 250 bin TL zarar ettim. Hayırseverlerden yardım eli bekliyorum" dedi.


Son dakika haberleri! Evlendikten 3 gün sonra düğün takıları ve çeyizini sele kaptırdı
Son dakika haberleri! Evlendikten 3 gün sonra düğün takıları ve çeyizini sele kaptırdı
Son dakika haberleri! Evlendikten 3 gün sonra düğün takıları ve çeyizini sele kaptırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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