Son dakika haberleri | Evlat nöbetindeki babadan eylemde kararlılık vurgusu

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 803. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 803. gününde de sürüyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kandırılarak Suriye'ye götürülürken, 6 yıldır evladından haber almayarak 803 gündür evlat nöbetini sürdürüyor.

"Ben oğlumu HDP'den istiyorum ve evladımı HDP'den almadan gitmeyeceğim"

2015 yılında İstanbul'dan Diyarbakır HDP il binasına getirildiğini iddia eden baba Gökçe, "Benim oğlumu bu binaya getirdiler, buradan da Suriye'ye oradan da Kuzey Irak'a götürdüler. Benim oğlum HDP tarafından götürüldü. HDP olmasaydı PKK gelip şehirden çocukları götüremez. HDP götürüyor, PKK'ya teslim ediyor. Ben oğlumu HDP'den istiyorum ve evladımı HDP'den almadan gitmeyeceğim. Eylemimi asla sonlandırmayacağım neye var olursa olsun" dedi.

"Sen gelmeden ben buradan gitmem"

Oğluna teslim olması için de çağrıda bulunan baba Gökçe, "Çocuğuma sesleniyorum. Bak oğlum gel teslim ol. Sen gelmeden ben buradan gitmem. ya benim cesedim buradan gider yada benim evladımı bana teslim ederler buradan öyle giderim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

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