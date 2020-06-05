Son dakika haberleri... Evlat nöbetindeki ailelerden vekillikleri düşürülen HDP'lilerin tutuklanmasına destek Son dakika haberi... Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, vekillikleri düşürülen HDP'lilerin tutuklanmasına destek verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, vekillikleri düşürülen HDP'lilerin tutuklanmasına destek verdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, vekillikleri düşürülen ve daha sonra gözaltına alınan Musa Farisoğulları ile Leyla Güven'in tutuklanmasına destek verdi. Aileler diğer HDP'li vekillerin de tutuklanmasını istedi.

"Yaşasın Türk adaleti"

5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde evlat nöbetine katıldığını belirten Süleyman Aydın, tutuklanan HDP'liler için adaletin yerini bulduğunu söyledi. Aydın, "Halk olarak HDP milletvekillerini uyarmıştık, PKK ile aranızda mesafe koyun diye. PKK ile aralarında mesafe koymadılar, Musa Fahrisoğlulları burada yanımızda geçiyordu, görmezlikten geliyordu. Bizlere laf söylüyorlardı. Leyla Güven burada PKK'ya katılım olacak, savaş olacak ve halkı sokağa çıkartarak tehdit etti. Halk olarak hepimiz uyardık, devlet bunlara göz yummaz, vekillikleri düştü yaşasın Türk adaleti. Onları vicdana davet ediyoruz. Bunlar PKK ile aralarına mesafe koymasalar diğerleri de gözaltına alınır, vekillikleri düşer. Buradan sesleniyorum, PKK ile aralarında mesafe koysunlar gelip Kürt ailelerine sahip çıksınlar, çocuklarımızı PKK'dan istesinler o yüzden halk yanlarında olur ve vekilliklerini yapabilirler" dedi.

"Cezaevinde sürüm sürüm sürünecek"

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eyleme dahil olan anne Solmaz Örünç, tutuklanan vekillerin cezaevinde sürüm sürüm sürüneceğini söyledi. Örünç, "Çok sevindik dün akşam HDP'li vekilleri cezaevine attılar. İnşallah bizim çocukların ahı da onların burnunda fitil fitil gelir. İstiyorum ki hepsini alsınlar, onlar nasıl bizim yüreğimizi yaktılar, Allah'ta onların yüreğini yaksın. Oğlum Baran sesimi duyuyorsan adalete teslim ol, orası senin yerin değil seni kandırıyorlar ceza yoktur. Vekiller çocuklarımızı dağa gönderdi, inşallah onlarda cezaevinde sürüm sürüm sürünecek. Dün akşam mutluluktan uçtum, sevinçten artık ne yapacağımı bilemedim. İnşallah hepsini atacaklar" diye konuştu.

2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ'ın annesi Kamile Küçükdağ, HDP'li vekillerin cezaevine gönderilmesine çok sevindiğini aktardı. Küçüdağ, "İki tane vekil yakalandı, çok sevindim, Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın, 6 yıldır onlar çocuklarımızı dağa götürmüşler, mahkum etmişler, biz nasıl sevinmeyelim. İnşallah ömür boyu ceza verirler, oradan çıkamasınlar" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA