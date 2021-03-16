Evlat nöbetindeki ailelerden Ali Babacan'a 'ziyaret' tepkisi

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 561'inci günde 217 aile ile sürüyor. Aileler, dün Diyarbakır'a gelen Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, kendilerini ziyaret etmemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde 561 gündür evlat nöbetini sürdüren aileler, düzenledikleri basın açıklamasıyla, dün Diyarbakır'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kendilerini ziyaret etmemesi nedeniyle tepki gösterdi. Aileler adına açıklamayı yapan, 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Ramazan için HDP önünde eylem yapan Mevlüde Üçdağ, 561 gündür Diyarbakır anneleri olarak çocuklarını PKK'nın pençesinden kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyledi. Üçdağ, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Bu süre zarfında destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Fakat bize destek olmayanlara, sırtlarını dönenlere soruyoruz, HDP'nin yanında mısınız, yoksa karşısında mısınız? HDP'nin biz karşısındayız. Çocuklarımızın kandırılmasında sorumlu olanlar HDP ve PKK işbirlikçisidir. İsmini saymak istemediğimiz bazı partiler, bugüne kadar adımızı anmadılar. Yanımıza gelmediler. CHP buraya 550 gün sonra geldi fakat geç kaldılar. Bugüne kadar neredeydiler? İYİ Parti daha gelmedi ve gelmeyeceğini söyledi. Meral Akşener bir anne ve o halimizden anlar diye düşündük. Yanılmışız sırt sırta vermedi, bize sırtını döndü. Pervin Buldan ve Meral Akşener'in gününü kutlayanlar bizim kutlu nöbetimize destek olmuyorlar. Dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Diyarbakır'a ikinci kez geldi ve bizi, anneleri görmemezlikten geldi. Ziyaret etmedi ve gitti. DEVA Partisi hiçbir derdimize deva olmadı. Biz terörle ve PKK ile mücadele ediyoruz. Bizimle bu mücadelede yanımızda olanlara teşekkür ediyoruz. Soruyoruz karşımızda mısınız, yoksa yanımızda mısınız?" dedi.

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Haber-Kamera: Burak EMEK, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı