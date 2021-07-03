Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı Adana'nın Kozan ilçesinden kaçırılarak alıkonulan 17 yaşındaki kız, Ceyhan'da alıkonulduğu eve yapılan baskınla kurtarılarak ailesine teslim edildi Kızı kaçıran 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz gözaltına alındı Adana'nın...

Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesinden kaçırılarak alıkonulan 17 yaşındaki kız, Ceyhan'da alıkonulduğu eve yapılan baskınla kurtarılarak ailesine teslim edildi

Kızı kaçıran 28 yaşındaki Mustafa Kurnaz gözaltına alındı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde 3 gün önce evlerinin önünden kaçırılarak zorla alıkonulan 17 yaşındaki Z. G, jandarmanın başarılı operasyonu ile kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 30 Haziran günü evlerinin önünden bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 3 gündür aranan 17 yaşındaki Z. G, Kozan ilçe jandarma komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışma ile alıkonulduğu Ceyhan ilçesinde kurtarıldı.

Kozan'da ailesi ve yakınları tarafından sosyal medya aracılığı ile gündeme getirilen, vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları kapsamında her ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, 36 saat içinde kaçılan Z.G'yi zorla bindirilerek götürüldüğü Ceyhan'daki eve yapılan baskın sonucu kurtardı. Z.G'yi kaçıran zanlı Mustafa Kurnaz ise yakalanarak Kozan'a getirildi.

Z.G'nin ablası 3 gündür yaşadıklarını aktarırken kardeşini alı koyan zanlının en ağır cezayı almasını talep etti. Anne M.G ve kız kardeşi göz yaşlarını eşliğinde kurtarılan Z.G'ye dakikalarca sarıldı.

"17 Yaşındaki çocuğun ailesi zanlının müebbet almasını istiyor"

Z.G'nin Ablası F.G " Jandarmamızdan devletimizden Allah razı olsun. Ben Adana'da oturuyorum. Annem köyde. Önce bu zanlı yengemi düşürüyor. Yengemi darp ediyor ondan kurtulunca kardeşimi arabaya zorla bindiriyor. Benim kardeşim 17 yaşında çocuk daha. Üniversite sınavına girdi, ebelik okuyor. Aklımıza gelemezdi başımıza geleceği. Ömür boyu müebbet almasını istiyorum. Öldürülen kadınlar var. Buna bir yasa gelsin gerekirse idam edilsin. Kadınlara çocuklara bu zorbalık olmasın. Allah devletimizden razı olsun biz kurtardık o da inşallah ömür boyu hapis yatar" dedi.

Z: G'y,i zorla alıkoyan Mustafa Kurnaz'ın Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından Kozan adliyesinde hakim karşına çıkacak.

Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı
Son dakika haberleri: Evinin önünden kaçırılan genç kız, jandarma operasyonu ile kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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