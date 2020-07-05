Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı, cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
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Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı, cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı, cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi Küfür ettiği için öldürmüşler Çorlu'da evinin önünde oturan vatandaşı silahla vurarak ölümüne neden oldukları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

05.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 14:10

Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı, cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Küfür ettiği için öldürmüşler

TEKİRDAĞ - Çorlu'da evinin önünde oturan vatandaşı silahla vurarak ölümüne neden oldukları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda iki çocuk babası Erdal Ergör evinin önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ergör çevredekiler tarafından Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırıldı. Erdal Ergör hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından soruşturma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren kişilerin G. Ç. ile Ö.S.olduğunu tespit etti.

Polis şüphelileri olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı, cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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