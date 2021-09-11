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Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıda can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıda can verdi

Bir son dakika haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde evinin önünde tabaca ile başından vurulan adam hayatını kaybetti.

Antalya'nın Finike ilçesinde evinin önünde tabaca ile başından vurulan adam hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı ise jandarma ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden evine dönen Cengiz Erkay (56), evinin önüne geldiği sırada bir kişinin tabanca ile saldırısına uğradı. Silah sesini duyan komşuları Erkay'ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda jandarma personeli ile sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Katil zanlısı her yerde aranıyor

Olayı soruşturan Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısının kimliğini tespit etti. Ekipler şahsın yakalanması için başta Finike ve komşu ilçeler olmak üzere geniş çaplı arama çalışması başlattı. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğlu ve yakınları tarafından alınan cenazenin aynı mahallede aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıda can verdi

Son dakika haberleri... Evinin önünde silahlı saldırıda can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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