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Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tuncay D. (22), evini ateşe verdi.

KAYSERİ'de, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tuncay D. (22), evini ateşe verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülürken evde hasar meydana geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesindeki 10 katlı binanın 7'nci katında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Tuncay D., yalnız olduğu sırada evini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler, evi kapladı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri binayı tahliye etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Evi ateşe veren Tuncay D., sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.


Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Son dakika haberleri! Evini ateşe verdi

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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