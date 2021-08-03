Son dakika haberleri... Evine gitmeyen çocuklara köpek böyle saldırdı
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Son dakika haberleri... Evine gitmeyen çocuklara köpek böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Evine gitmeyen çocuklara köpek böyle saldırdı Kastamonu'nun Cide ilçesinde evine gitmek isteyen çocuklara çevrede bulunan köpek saldırdı.

Evine gitmeyen çocuklara köpek böyle saldırdı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde evine gitmek isteyen çocuklara çevrede bulunan köpek saldırdı. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuğun bacağında derin yara izi oluştu. Köpeğin çocuklara saldırdığı an ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Gilivri Akbayır mevkiinde evine gitmek isteyen çocuklara köpek saldırdı. Köpeğin saldırısında 12 yaşındaki bir çocuk bacağından ısırıldı. Çocuğun ısırıldığını gören çevredeki vatandaşlar, köpeği çocuktan uzaklaştırmaya çalıştı. Köpeğin saldırısından kurtulan 12 yaşındaki çocuğun bacağında derin yara izi oluştu. Yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Pansuman yapıldıktan sonra evinde 7 gün boyunca müşahede altına alınan çocuğun, enfeksiyon kaptığı belirtilen bacağına dikiş atıldı.

Öte yandan köpeğin çocuklara saldırdığı an bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde çocuklar yolda yürüdüğü sırada bir anda ortaya çıkan köpek, üzerinde siyah tişörtü bulunan 12 yaşındaki çocuğun bacağını ısırdığı görülüyor. Köpeğin ısırmasıyla birlikte çocuğun yere düştüğü ve bu sırada çevrede bulunan vatandaşların köpeği uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Son dakika haberleri... Evine gitmeyen çocuklara köpek böyle saldırdı
Son dakika haberleri... Evine gitmeyen çocuklara köpek böyle saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci

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