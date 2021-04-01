Son dakika haberleri | Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi
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Son dakika haberleri | Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, telefonla aradıkları Deniz K.'dan haber alamayan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

KAYSERİ'de, telefonla aradıkları Deniz K.'dan haber alamayan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Evin kapı zilini çalan ekipler, Deniz K.'nın uyuduğunu belirledi.  

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokakta meydana geldi. Telefonla aradıkları Deniz K.'dan haber alamayan yakınları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Deniz K.'nın yaşadığı binaya geldi. Kapı zilini çalan ekipler, Deniz K.'ya ulaştı. Deniz K.'nın uyuyakaldığı belirlendi. Deniz K., ulaşamadıkları için panik yaşayan yakınlarını telefonla arayıp, bilgilendirdi.


Son dakika haberleri | Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri | Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haberleri | Evinde uyuyakalan kadın, ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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