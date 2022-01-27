Son dakika haberleri: Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli takip sonucu gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Edirne'de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de ekiplerin 1 aylık takibi sonucu, evinde uyuşturucu bulunduran şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki operasyonlarını sürdürüyor. Şüpheli H.P'nin Dilaverbey Mahallesindeki evinin ekipler tarafından 1 ay boyunca takibe alınmasının ardından operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, sigara kağıtlarına sarılmış 1,35 gram metamfetamin, 1,50 gram skunk ve 1,33 gram esrar ele geçirildi. Yapılan operasyon sonrası şüpheli H.P. gözaltına alındı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Edirne, 3. Sayfa, Haber

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