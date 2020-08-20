Son dakika haberleri | Evinde tiner içen 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu Son dakika 3. sayfa haberi... Afyonkarahisar evlerinde yanlışlıkla tiner için 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar evlerinde yanlışlıkla tiner için 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı. Çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, kent merkezi Gümüşkent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde oynayan 2 yaşındaki İ.B., ebeveynlerinin bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak bidonda bulunan tineri içti. Çocuklarının kusmaya başladığını gören yakınları 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri İ.B.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA