Son dakika haberleri: Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
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Son dakika haberleri: Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü

Son dakika haberi: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs öldü
19.08.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:22

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarısakal Mahallesi'ndeki sabah saatlerinde yaşandı. 46 yaşındaki İbrahim Siner, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişinin av tüfeğiyle açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonucu ağır yaralanan Siner, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı

(İHA)yı yakalamak için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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