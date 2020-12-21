Son dakika haberleri... Evinde ölü bulunan 14 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
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Son dakika haberleri... Evinde ölü bulunan 14 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

21.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:54
Son dakika haberleri... Evinde ölü bulunan 14 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Son dakika gündem haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'de henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan, hastane dönüşü evinde bir süre sonra ailesi tarafından ölü olarak bulunan 14 yaşındaki Yüsra Işıtman'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıOlay, gece saatlerinde Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde...

KÜÇÜKÇEKMECE'de henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan, hastane dönüşü evinde bir süre sonra ailesi tarafından ölü olarak bulunan 14 yaşındaki Yüsra Işıtman'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sarıgül Sokak'ta 3 katlı binanın birinci katında oturan Yüsra Işıtman (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten genç kız ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile  kızlarının hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç kızın cenazesi, yakınları tarafından buradan alınarak Küçükçekmece Gasilhanesi'ne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika haberleri... Evinde ölü bulunan 14 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Son dakika haberleri... Evinde ölü bulunan 14 yaşındaki kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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