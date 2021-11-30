Son dakika haberleri... Evinde kalbi duran 37 yaşındaki adam hastanede hayatını kaybetti

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 37 yaşındaki adam, aniden fenalaştığı evinde yapılan kalp mesajınının ardından getirildiği hastanede hayatını kaybetti. Ölüm sebebi sebebi belirlenemeyen adam, kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Bir ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri Aşağı Hisar Mahallesi 4506 Sokakta bulunan adrese geldiklerinde 37 yaşındaki Hanefi Doğru'nun bilincinin kapalı, kalbinin de durmuş olduğunu belirledi. Ambulansa alınarak kalp masajı yapılmak suretiyle hastaneye getirilen Doğru, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Hanefi Doğru'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

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