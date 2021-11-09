Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

Bir son dakika haberine göre KÜTAHYA'da 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangında, ev sahibi Hayrettin Karaoğlan (68) yaşamını yitirdi.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangında, ev sahibi Hayrettin Karaoğlan (68) yaşamını yitirdi.

Gediz ilçesinde Kızıltepe Mahallesi 318 Sokak'taki Hayrettin Karaoğlan'a ait 2 katlı müstakil evde, dün saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalledeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan evde 1 kişinin yaşadığı bilgisine ulaştı. Uzun uğraşlarla evin kapısını kırıp içeri giren ekipler, dumandan etkilendiği ve çeşitli yerlerinden yaralı olduğu belirlenen kişiyi kurtarıp evden çıkardı. Kişinin ev sahibi Hayrettin Karaoğlan olduğu anlaşıldı. Yaralı Karaoğlan, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaoğlan, yolda yaşamını yitirdi. Polisin soruşturma başlattığı yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.


Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Altıntaş - Son Dakika Haberleri
Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title