Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangında yaralı bulundu, hastane yolunda öldü

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da 2 katlı müstakil evin çatısında çıkan yangında, ev sahibi Hayrettin Karaoğlan (68) yaşamını yitirdi.

Gediz ilçesinde Kızıltepe Mahallesi 318 Sokak'taki Hayrettin Karaoğlan'a ait 2 katlı müstakil evde, dün saat 23.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalledeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yanan evde 1 kişinin yaşadığı bilgisine ulaştı. Uzun uğraşlarla evin kapısını kırıp içeri giren ekipler, dumandan etkilendiği ve çeşitli yerlerinden yaralı olduğu belirlenen kişiyi kurtarıp evden çıkardı. Kişinin ev sahibi Hayrettin Karaoğlan olduğu anlaşıldı. Yaralı Karaoğlan, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaoğlan, yolda yaşamını yitirdi. Polisin soruşturma başlattığı yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.