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Son dakika haberleri | Evinde cansız bedeni bulunan engelli kadının ölümünde cinayet şüphesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Evinde cansız bedeni bulunan engelli kadının ölümünde cinayet şüphesi Kayseri'nin Talas İlçesi'nde evinde ölü olarak bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Evinde cansız bedeni bulunan engelli kadının ölümünde cinayet şüphesi

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas İlçesi'nde evinde ölü olarak bulunan yaşlı kadının cinayete kurban gittiği şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana gelen olayda F.S.'nin ikametine gelen yakınları kadını hareketsiz bulunca durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde F.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından F.S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yapılan otopside F.S.'nin boynunun kırık olduğu tespit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Olayla ilgili F.S. ile beraber kalan kızı Ö.S.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri | Evinde cansız bedeni bulunan engelli kadının ölümünde cinayet şüphesi

Son dakika haberleri | Evinde cansız bedeni bulunan engelli kadının ölümünde cinayet şüphesi

Son dakika haberleri | Evinde cansız bedeni bulunan engelli kadının ölümünde cinayet şüphesi

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