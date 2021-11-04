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Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Gölcük ilçesinde bulunan evin çatı katında çıkan yangın korkuttu.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük ilçesinde bulunan evin çatı katında çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, çatı katı ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Nüzhetiye köyünde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple bir katlı müstakil evin çatı katı yanmaya başladı. Durumu fark eden ev sahipleri hemen evden çıkarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Şans eseri kimseye bir şey olmazken, evin çatı katı ise kullanılamaz hale geldi. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri | Evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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