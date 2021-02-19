Son dakika haberleri: Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberleri: Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

19.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:01
Son dakika haberleri: Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika gündem haberi... DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

DÜZCE'de, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Akşam saatlerinde Düzce Aziziye Mahallesi Eski Bağdat Caddesi üzerinde Suriye uyruklu Mustafa Alyasın'a ait tek katlı evin çatısında elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Dumanı gören mahalle halkı durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. 5 kişilik Alyasın ailesinin kaldığı evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberleri: Evin çatısında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tugay BEKTAŞ

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