Son dakika haberleri! Evin bahçesine giren yılanları itfaiye ekipleri yakaladı Son dakika habere göre Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçesine giren iki yılanı itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya bıraktı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin bahçesine giren iki yılanı itfaiye ekipleri yakalayıp doğaya bıraktı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evin bahçesinde iki yılanın olduğunu fark eden ev sahibi Musa Kılınç, Payas İtfaiye Amirliğinden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanları doğaya bıraktı. Kaynak: AA