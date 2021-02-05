Son dakika haberleri: Evi yanan vatandaşlara Keçiören Belediyesi'nden temizlik hizmeti

Gelen son dakika haberine göre Keçiören Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarındaki iki dairede meydana gelen yangın sonrası temizlik ekibiyle birlikte olay yerine giderek evi yanan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Keçiören Belediyesi, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarındaki iki dairede meydana gelen yangın sonrası temizlik ekibiyle birlikte olay yerine giderek evi yanan vatandaşlara yardım eli uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası dairelerde oluşan tahribatın temizlik çalışmaları eksper incelemelerinin ardından Keçiören Belediyesi Temizlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evleri hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek temizlik ve bakım konusunda vatandaşların mağdur edilmediğini belirtti.

Evi yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Altınok, şunları kaydetti:

"Yeşiltepe Mahallemizde yaşayan duyarlı vatandaşlarımızın belediyemize ulaşması sonucu ekiplerimizi derhal yangın noktasına yönlendirdik. İki binamızda meydana gelen yangında oluşan tahribatın temizlik çalışmalarını yaptık. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür vakalarda her zaman vatandaşımızın yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yüce Rabbim bizleri bir daha bu tür elim vakalarla karşılaştırmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız