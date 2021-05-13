Son dakika haberleri! Everest Dağı'na tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Everest Dağı'na tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti

Son dakika haberleri! Everest Dağı'na tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Everest Dağı'nda biri ABD'den ve biri de İsviçre'den olmak üzere 2 dağcı hayatını kaybederken, sezonun ilk ölümleri kaydedildi.

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Everest Dağı'nda biri ABD'den ve biri de İsviçre'den olmak üzere 2 dağcı hayatını kaybederken, sezonun ilk ölümleri kaydedildi.

Dünyanın deniz seviyesinin üzerindeki en yüksek yeri olan Himalayalar'daki Everest Dağı'nda sezonun ilk ölümleri kayıtlara geçti. Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl kapatıldıktan sonra Nisan ayının ikinci haftası yeniden açılan Everest Dağı'nda bir ABD'li ve bir İsviçreli dağcının hayatını kaybettiği belirtildi. Nepal'deki tırmanış organizatörleri, 40 yaşındaki İsviçreli dağcı Abdul Waraich'in zirveye ulaştıktan sonra yaşadığı "bitkinlik" nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı. 55 yaşındaki Amerikalı Puwei Liu'nun ise zirveye yakın nokta olan Hillary Step'e ulaştığını belirten organizatörler, dağcının "kar körlüğü" ve "bitkinlik" sonucu hayatını kaybettiğini ifade etti.

Everest Dağı'nda 2019'da zirveye tırmanırken 11 kişi yaşamını yitirmişti. Dağda her yıl ortalama 5 ölüm kaydediliyor. - KATMANDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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