Son dakika haberleri | Eve giren hırsız battaniye altında yakalandı
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Son dakika haberleri | Eve giren hırsız battaniye altında yakalandı

10.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:20
Son dakika haberleri | Eve giren hırsız battaniye altında yakalandı

Son dakika haberleri: Esenyurt'ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı.

Esenyurt'ta, bir evin camının kırık olduğunu farkeden polis ekipleri durumdan şüphelenip kapıyı çaldı. İçeriden ses gelmesine rağmen kapıyı kimse açmayınca daire sahibine telefonla ulaştı ancak ev sahibinin şehir dışında olduğunu öğrenince eve girdi. Yapılan aramada hırsızı battaniye altında saklanırken yakaladı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, devriye amaçlı dolaşan yunus polisleri, 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki evin camının kırık olduğunu görünce, hırsız girdiğinden şüphelendi. Ev sahibine ulaşan ekipler, "şehir dışındayım" yanıtını alınca izin alarak eve girmek istediler. Ev sahibinden olumlu yanıt alan polisler, tırmanarak kırık camın olduğu yerden içeriye girdiler. İçeride eşyaların dağınık olduğunu gören ekipler, evde arama yapmaya başladı. Yaptıkları aramada battaniyenin altında birinin saklandığını fark eden polisler, hırsızı yakaladı.. Yakalanan hırsız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Eve giren hırsız battaniye altında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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