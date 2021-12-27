Son dakika haberleri... EVDEKİ YANGINDA ANNESİNİN YALNIZ BIRAKTIĞI BEBEĞİ KOMŞU KURTARDI - Haberler
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Son dakika haberleri... EVDEKİ YANGINDA ANNESİNİN YALNIZ BIRAKTIĞI BEBEĞİ KOMŞU KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da annesinin Göç İdaresi'ne giderken evde bıraktığı 1,5 yaşındaki Afganistanlı bebek, çıkan yangında komşu tarafından kurtarıldı.

SAMSUN'da annesinin Göç İdaresi'ne giderken evde bıraktığı 1,5 yaşındaki Afganistanlı bebek, çıkan yangında komşu tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye'ye yeni gelen Afgan aile, Şair Fitnat Sokak üzerinde bir ev tutarak yaşamaya başladı. Evrak için İl Göç İdaresi'ne giden annesi, ismi öğrenilemeyen 1,5 yaşındaki erkek çocuğunu evde yalnız bıraktı. Bu sırada bilinmeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Evde bir bebek olduğunu gören komşular, kapıyı kırarak içeri girdi. Afganistan uyruklu bir komşu, bebeği alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... EVDEKİ YANGINDA ANNESİNİN YALNIZ BIRAKTIĞI BEBEĞİ KOMŞU KURTARDI

Son dakika haberleri... EVDEKİ YANGINDA ANNESİNİN YALNIZ BIRAKTIĞI BEBEĞİ KOMŞU KURTARDI

Son dakika haberleri... EVDEKİ YANGINDA ANNESİNİN YALNIZ BIRAKTIĞI BEBEĞİ KOMŞU KURTARDI

Evdeki yangında annesinin yalnız bıraktığı bebeği komşu kurtardı

Evdeki yangında annesinin yalnız bıraktığı bebeği komşu kurtardı

 Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Alev alev yanan evi izleyen vatandaşlar yangını izleyebilmek için yarışa girdi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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