Evde başından tabancayla vurulan çocuk ağır yaralandı

ADANA'da evde oturduğu sırada başından tabancayla vurulan M.G. (7), adlı kız çocuğu ağır yaralandı.

ADANA'da evde oturduğu sırada başından tabancayla vurulan M.G. (7), adlı kız çocuğu ağır yaralandı. M.G. hastaneye kaldırılırken, evde bulunan tabanca incelemeye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta oturduğu sırada silah sesi duyan Refika G., evin salonuna geçti. Refika G., kızı M.G.'nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Refika G.'nin yardım istediği komşuları M.G.'yi otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan M.G.'nin, başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Bu sırada hastanenin önüne gelen M.G.'nin yakınları uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. M.G., yapılan müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hayati tehlikesi bulunan M.G. ameliyata alındı.Öte yandan durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, evde bir tabanca, 1 boş kovan ve mermi çekirdeği buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR