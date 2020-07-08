Son dakika haberleri | Evde kilitli kalan işitme engelli çocuk ve kardeşi kurtarıldı Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'da evin kapısını kilitlemesi nedeniyle evde mahsur kalan işitme engelli çocuğu ve kardeşini itfaiye ile polis ekibi kurtardı.

Adıyaman'da evin kapısını kilitlemesi nedeniyle evde mahsur kalan işitme engelli çocuğu ve kardeşini itfaiye ile polis ekibi kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi 2415 Sokak'ta ikamet eden 6 yaşındaki Talip Daşir, evde kimse olmadığı esnada evin giriş kapısını kilitleyerek anahtarı kapının üzerinden aldı. Suriye'de yaşanan bombalı saldırılardan dolayı duyamadığı öğrenilen Talip Daşir, içeriden çıkamayınca ağlamaya başladı. Ağlama seslerini duyan mahalle sakinleri durumu fark edince Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre el hareketleriyle çocuktan anahtarı getirmesini istedi. Çocuğun itfaiye ekiplerine aldırış etmemesiyle itfaiye ekipleri kapı açma aparatıyla kapıyı polis ekiplerinin nezaretinde açtı. Talip Daşir ile o esnada evde uyuyan ve kapının açılmasıyla uyanan 2 yaşındaki Ahmet Daşir dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocukların annelerinin ilaç almak için hastaneye gittiği, annenin 2 çocuğunu bakması için 11 yaşındaki kızı Vahad Daşir'e bıraktığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA