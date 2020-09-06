Son dakika haberleri: Evde karantinada bulunması gerekirken alışverişe çıkan kişiye 3 bin 180 TL ceza Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alınan Y.T.'nin, alışveriş için markete gittiği belirlenerek, 3 bin 180 TL ceza kesildi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinaya alınan Y.T.'nin, alışveriş için markete gittiği belirlenerek, 3 bin 180 TL ceza kesildi.

Kilimli ilçesinde yaşayan ve bir kamu kurumunda çalıştığı belirtilen Y.T., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Y.T., evde karantinaya alındı. Kilimli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan denetleme heyeti, önceki gün Y.T.'yi evde bulamadı. Yakınlarının, "Ekmek almak için bakkala gitti" dediği Y.T.'nin bir markette alışveriş yaptığını tespit etti. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

EVİNDE BULUNAMADIKilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, Y.T.'nin savcılığa sevk edildiğini ve 3 bin 180 TL para cezası kesildiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde meydana gelen bir olay. Sayın Valimizin talimatı ile imamlardan, öğretmenlerden, zabıtadan, köy muhtarlarından ve emniyet güçlerinden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekip pozitif olan ve karantinada olan vatandaşlarımızı evlerinde denetliyor. 6 ekip ile ciddi denetimler gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz evde karantinada olan şahsı görmeden dönmeleri de yasak. Bu şahsın evine de ekiplerimiz gidiyor ve şahsı soruyorlar. Yakınları evde olmadığını, ekmek almak için çıktığını söylüyor. Daha sonra ekiplerimiz durumu bize bildirdi ve alarma geçtik. Emniyet görevlilerimiz hemen şahsın yerini tespit edip, aldılar" dedi. CEZA KESİLDİKaymakamlık olarak denetimleri sıkı tuttuklarını söyleyen Taşdan, "Gittiği yerlerin kamera görüntüleri de elde edildi. Bu durum çok üzücü. Sadece kendi sağlığını değil, herkesin sağlığını tehlikeye atıyor. Sağlık Bakanlığı'mızın duyurduğu uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Allah'tan biz denetimlerimizi ve takiplerimizi sıkı tutuyoruz. Bu vatandaşımızı da Türk Ceza Kanunu'nun 185'inci maddesi uyarınca savcılığa sevk ettik. 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası gerektiren bir ihlaldir bu. Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre de 3 bin 180 TL de ceza uyguladık. Tabi biz, ceza uygulamaktan yana değiliz ama insanlarımız da bu durumda duyarlı olmak zorunda" diye konuştu.

Kaynak: DHA