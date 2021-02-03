Son dakika: Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı
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Son dakika: Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı

03.02.2021 07:48 | Son Güncelleme: 03.02.2021 07:53
Son dakika: Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı

Son dakika haberi... ANKARA'da ev sahibi duştayken eve giren ve duştan çıkan ikamet sahibinin ziynet eşyalarını gasp eden hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ANKARA'da ev sahibi duştayken eve giren ve duştan çıkan ikamet sahibinin ziynet eşyalarını gasp eden hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının daha önceden de aynı suçtan hüküm giydiği ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Olay, 22 Ocak günü saat 13.20 sularında Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan müstakil evde gerçekleşti. Eşini Cuma Namazı için camiiye gönderen S.Y.(54), eşi evden ayrıldıktan sonra duşa girdi. Evi gözetleyen zanlı F.U., adamın evden ayrılışını fırsat bilerek kapı zilini çaldı. Zile cevap gelmeyince evin camlarına vuran F.U., evde kimsenin olmadığını düşünerek yanında getirdiği aletle mutfak camını açarak içeri girdi. O sırada duştan çıkan ikamet sahibi S.Y., zanlı F.U.'yu karşısında görünce hırsızın sert tepkisi ile karşılaştı. F.U., mutfaktan aldığı bıçakla ikamet sahibi S.Y.'yi tehdit ederek parmaklarındaki yüzükleri ve kulağındaki küpeleri zorla aldı. Zanlı evden çaldığı diğer eşyalarla kaçarak kayıplara karıştı. İkamet sahibi S.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen pollis ekipleri, zanlının eşkalini belirledikten sonra arama çalışmalarına başladı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızın kaçış yönündeki kamera kayıtlarını ve daha öncesinde hırsızlık olayına karışan zanlıların dosyalarını karşılaştırdı. Yapılan incelemeler sonucu polis, eve giren hırsızın daha önce çok sayıda hırsızlık suçundan hüküm yiyen ve yakın tarihte cezaevinden çıkan F.U. olduğunu tespit etti.

F.U., Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla kaldığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisinin olduğunu fakat hırsızlık olayına karışmadığını iddia etti. İfadesinin ardından adliyeye sevk ediyen F.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika: Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı
Son dakika: Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı
Son dakika: Ev sahibi duştayken eve girip soyan hırsız, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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