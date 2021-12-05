Son dakika haberleri... Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi - Haberler
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Son dakika haberleri... Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son dakika haberleri... Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi

Son dakika haberlerine göre Bozüyük Belediyesi tarafından 'Haydi Hanımlar, Tedbir Önce Evde Başlar' sloganıyla ev hanımlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 'Haydi Hanımlar, Tedbir Önce Evde Başlar' sloganıyla ev hanımlarına itfaiye ekiplerince yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik olarak düzenlenen yangın ve Geri Dönüşüm semineri Yediler Mahalle Konağı'nda yapıldı. Programda hanımlara yangın anında yapılması gerekenler anlatılarak geri dönüşüm konusunda önemli bilgiler verildi. Programın sonunda katılımcılara sıvı yağ, deterjan ve mutfak önlüğü seti hediye edildi. - BİLECİK

Son dakika haberleri... Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi

Son dakika haberleri... Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi

Son dakika haberleri... Ev hanımlarına itfaiyeden yangın eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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