Son dakika haberleri | Europol'den "işsizlik ödeneğinde" 12 milyon avroluk vurgun yapan suç örgütüne operasyon

Son dakika gelişmesine göre Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı işsizlik ödeneğinde yolsuzlukla 12 milyon avroluk vurgun yapan suç örgütünü çökertti.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı işsizlik ödeneğinde yolsuzlukla 12 milyon avroluk vurgun yapan suç örgütünü çökertti.

Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Fransız ve İsrailli emniyet güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde işsizlik ödeneği yolsuzluğu yapan şebekeye mensup 6 kişinin Fransa'da gözaltına alındığı belirtildi.

Şebekenin 3 bin 600 paravan firma üzerinden yaptığı işsizlik ödeneği başvurularıyla yaklaşık 12 milyon avroluk gelir elde ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şebekenin başındaki Fransız ve İsrail vatandaşlıkları bulunan çiftin, Tel Aviv'e uçmak üzere kaçtıkları sırada İsviçre sınırında yakalandıkları kaydedildi.

Operasyon kapsamında yanmayan ve su geçirmeyen özel çantaların içinde 1 milyon 765 bin avro, 3 bin 420 dolar nakit para ele geçirilirken, şebeke üyelerine ait banka hesaplarındaki 6,2 milyon avro donduruldu.

Son olarak şebekenin koordinasyonunu sağladığı düşünülen İsrail'in Netanya kentindeki bir iletişim merkezindeki cihazlara da el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger