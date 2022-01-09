Son dakika haberleri | Etiyopya'nın Tigray'daki hava saldırısında onlarca kişinin öldüğü ileri sürüldü
Gelen son dakika haberine göre Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki isyancılar, bölgeye yapılan hava saldırında 50'den fazla sivilin öldüğünü iddia etti.
Etiyopya'nın Tigray eyaletindeki isyancılar, bölgeye yapılan hava saldırında 50'den fazla sivilin öldüğünü iddia etti.
TPLF Sözcüsü Getachew Reda, cumartesi günü Dedebit bölgesinde yapılan saldırıda 56 sivilin öldüğünü belirtti.
Daha önceki hava saldırılarında sivilleri hedef almadığını belirten Addis Ababa hükümeti, söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.
Etiyopya hükümeti, dün, merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya'nın ana muhalefet partilerinden Oromo Federalist Kongresi (OFC) ve Balderas Partisinin bazı üst düzey yöneticilerini affettiğini duyurmuştu.
Ülkenin farklı eyaletlerindeki isyan hareketlerini bastırmak için ulusal diyalog masası kuran Etiyopya, Tigray'ın içine de askeri operasyon yapmayacağını duyurmuştu.
AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri