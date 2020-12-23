Son dakika haberleri | Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.
23.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:08
Edinilen son dakika haberine göre Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.
Etiyopya'nın batısındaki Benishangul Gumuz eyaletinde silahlı gruplar bir köye düzenledikleri saldırıda onlarca sivili katletti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş