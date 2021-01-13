Son dakika haberleri... Etiyopya güçleri, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyesi eski Dışişleri Bakanı Mesfin'i öldürdü

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Seyoum Mesfin'in askeri operasyonda öldürüldüğü bildirildi.

Etiyopya Haber Ajansına göre Tuğgeneral Tesfaye Ayalew, güvenlik güçleriyle isyancılar arasında çıkan çatışmada TPLF'nin üst düzey 3 liderinin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada TPLF üyesi ve eski Dışişleri Bakanı Mesfin'in de öldürüldüğü belirtildi.

Ayalew, Batı Tigray bölgesinde öldürülen üst düzey TPLF liderlerinin isimlerini Asmelash Woldeselassie, Abbay Tsehaye ve Kiros Hagos olarak açıkladı.

TPLF'ye yönelik operasyonlarda üst düzey isimlerden Gebremeskel Gebrekidan, Al Fisseha Birhane, Zerabiruk Tadesse, Gebrekidan Asgedom ve Mebrahtom Kinde Hailu de yakalandı.

Çatışmalar iki aydır sürüyor

TPLF, çok sayıda etnik grubun bir arada yaşadığı ve etnik kökene dayalı federalizmin benimsendiği ülkede, komünist Derg yönetiminin yıkılması sonrasında kurulan Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesini (EPRDF) kullanarak 2018'e kadar ülke yönetiminde başat güç olmuştu.

Başbakan Abiy Ahmed'in 2019'da EPRDF'yi lağvederek kurduğu yeni partiye katılmayan TPLF, seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri sürmüş, Eylül 2020'de yerel seçim düzenlemiş ve kazanmıştı.

İsyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak