Son dakika haberleri! Etiyopya, Eritre askerlerinin bazı sınır bölgelerini ele geçirdiğini bildirdi

Son dakika haber... Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürütülen askeri operasyon sırasında Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürütülen askeri operasyon sırasında Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini açıkladı.

Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmed, Eritre askerlerinin Tigray bölgesinde sınır ihlali yaptığını kabul etti.

Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini belirten Ahmed, bununla ilgili Eritre makamlarıyla görüşüldüğünü, Etiyopya askerlerinin bölgede güvenliği sağladığında Eritre güçlerinin çekileceğini kaydetti.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede halen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini bulurken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak