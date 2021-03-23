Son dakika haberleri! Etiyopya, Eritre askerlerinin bazı sınır bölgelerini ele geçirdiğini bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Etiyopya, Eritre askerlerinin bazı sınır bölgelerini ele geçirdiğini bildirdi

23.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:14
Son dakika haberleri! Etiyopya, Eritre askerlerinin bazı sınır bölgelerini ele geçirdiğini bildirdi

Son dakika haber... Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürütülen askeri operasyon sırasında Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini açıkladı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı yürütülen askeri operasyon sırasında Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini açıkladı.

Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Ahmed, Eritre askerlerinin Tigray bölgesinde sınır ihlali yaptığını kabul etti.

Eritre askerlerinin sınır hattındaki bazı bölgeleri işgal ettiğini belirten Ahmed, bununla ilgili Eritre makamlarıyla görüşüldüğünü, Etiyopya askerlerinin bölgede güvenliği sağladığında Eritre güçlerinin çekileceğini kaydetti.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçleri elinde bulunan Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede halen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette son 4 ayda yerinden edilenlerin sayısı 900 bini bulurken Sudan'a kaçanların sayısı da 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Vladimir Putin Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie İbrahim Tatlıses Aras Bulut İynemli
Spor Ali Koç Mesut Özil Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Etiyopya, Eritre askerlerinin bazı sınır bölgelerini ele geçirdiğini bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 19:15:58. #1.16#
title