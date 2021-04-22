Son dakika haberleri | Etiyopya'da silahlı bir grup ülkenin batısındaki bir ilçeyi ele geçirdi
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Son dakika haberleri | Etiyopya'da silahlı bir grup ülkenin batısındaki bir ilçeyi ele geçirdi

Son dakika haberleri | Etiyopya'da silahlı bir grup ülkenin batısındaki bir ilçeyi ele geçirdi
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Etiyopya'da silahlı bir grubun, ülkenin batısındaki bir ilçeyi kontrol altına aldığı bildirildi.

Etiyopya'da silahlı bir grubun, ülkenin batısındaki bir ilçeyi kontrol altına aldığı bildirildi.

Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC) yaptığı açıklamada, silahlı bir grubun Benishangul-Gumuz eyaletindeki 25 bin nüfusluk Sedal ilçesini, yaptığı baskınla kontrol atına aldığı ifade edildi.

Grubun evleri ve iş yerlerini ateşe verip yağmaladığı kaydedilen açıklamada, yerel polisin ise bölgeyi terk ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca sivillerin öldürüldüğü ve kamu görevlilerinin kaçırıldığı belirtilirken hangi silahlı grubun bu saldırıyı yaptığı ya da faillere ilişkin bilgi verilmedi.

Hedasi Barajı'nın inşa edildiği Benishangul Gumuz bölgesine, son aylarda artan etnik çatışmalardan ötürü çok sayıda asker ve güvenlik görevlisi gönderilmişti.

Addis Ababa hükümeti, sivilleri hedef alan silahlı grupları Hedasi Barajı'nın inşasını sabote etmeye çalışmakla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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