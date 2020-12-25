Etiyopya'da köye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 207'ye yükseldi

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde 23 Aralık'ta silahlı gruplar tarafından bir köye yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 207'ye yükseldi.

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde 23 Aralık'ta silahlı gruplar tarafından bir köye yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 207'ye yükseldi.

Etiyopya'nın Benishangul-Gumuz bölgesinde Bulen'e bağlı Bekoji köyünde 23 Aralık'ta silahlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kızıl Haç tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırının bilançosunun arttığı duyuruldu. Açıklamada, saldırı sonucu ölü sayısının 207'ye yükseldiği ifade edildi. Kızıl Haç gönüllüsü Melese Mesfin, 207 kurbanın ve saldırganlardan 15 kişinin defnedildiğini belirtti.

Bulen yetkilisi Kassahun Addisu da 40 binden fazla kişinin bölgedeki etnik çatışmalar nedeniyle evlerinden kaçtığını söylerken, 207 kişinin toprağa verildiğini duyurdu.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, saldırıyı "katliam" olarak nitelendirerek dün bölgeye federal birlikleri konuşlandırmıştı. Ordu, köye saldırmakla suçlanan 42 silahlı adamı etkisiz hale getirdi.

Öte yandan 23 Aralık'ta Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, söz konusu saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı