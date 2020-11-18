Son dakika haberleri: Etiyopya'da 76 subay için "vatan ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı
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Son dakika haberleri: Etiyopya'da 76 subay için "vatan ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı

18.11.2020 20:49 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:52
Son dakika haberleri: Etiyopya'da 76 subay için

Son dakika gelişmesine göre Etiyopya ordusunun, kuzeydeki Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı başlattığı operasyon 15'inci gününe girerken, 76 subay için "vatana ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Etiyopya ordusunun, kuzeydeki Tigray eyaletinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı başlattığı operasyon 15'inci gününe girerken, 76 subay için "vatana ihanet" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Yerel basındaki habere göre, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında üst düzey subayların da bulunduğu ordu mensupları "vatana ihanet" ile suçlanıyor.

General, albay ve yarbaylardan oluşan 76 subayın yargılanmak üzere polis tarafından arandığı kaydedildi.

Etiyopya Federal Polis Komisyonu, ulusal egemenliğe tehdit olarak gördükleri kişilerle ilgili soruşturmalara devam edileceğini vurguladı.

Komisyon, Tigraylılar'dan bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana ve adalete teslim edilene kadar federal hükümete destek olmaya çağırdı.

- Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF, eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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