Son dakika haberleri | Etiyopya'da 4 asker tecavüz ve sivil öldürmekten suçlu bulundu
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Son dakika haberleri | Etiyopya'da 4 asker tecavüz ve sivil öldürmekten suçlu bulundu

Son dakika haberleri | Etiyopya'da 4 asker tecavüz ve sivil öldürmekten suçlu bulundu
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyona katılan 3 asker tecavüzden, bir asker de sivil öldürmekten suçlu bulundu.

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) yönelik operasyona katılan 3 asker tecavüzden, bir asker de sivil öldürmekten suçlu bulundu.

Etiyopya Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Tigray'daki insan hakları ihlallerine ilişkin açılan soruşturmada 28 askerin sivillerin ölümüyle, 25 askerin de cinsel saldırı ve tecavüzden yargılanmasının sürdüğü belirtildi.

3 askerin tecavüzden, bir askerin de bir sivili öldürmekten suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, Aksum şehrindeki katliam iddialarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

Aksum'da 110 kişi öldürüldü

28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Aksum'da 110 kişinin Eritre askerlerince öldürüldüğü aktarılan açıklamada, öldürülen kişilerin "TPLF tarafından eğitim almış sivil görünümlü savaşçılar" olabileceği ifade edildi.

Etiyopya ve Eritre hükümetleri, Tigray operasyonuna Eritre kuvvetlerinin katıldığını aylarca inkar etmiş ancak sonrasında kabullenmek zorunda kalmıştı.

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı 75 bini aştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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