Son dakika haberleri: Etiyopya Başbakanı, Abu Dabi Veliaht Prensi ile bölgesel meseleleri görüştü

ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile iki ülke arasındaki iş birliğini ve bölgesel meseleleri değerlendirdiği belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'a göre, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Abu Dabi'ye gelen Ahmed, El-Vatan Sarayı'nda Veliaht Prens Al Nahyan ile bir araya geldi.

Al Nahyan ile Ahmed görüşmede, ikili iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra Afrika boynuzundaki barış çalışmaları başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.

Görüşmede, Arap Yarımadası ve Kızıldeniz'in güvenlik ve istikrarı ile Afrika boynuzunun güvenliği arasında güçlü bir bağ bulunduğunu vurgulayan Al Nahyan, buradan hareketle, İran destekli Husi milislerin oluşturduğu tehlikeye karşı etkin ve ortak bir bölgesel duruşun gerekli olduğunun altını çizdi.

Al Nahyan ayrıca, Etiyopya'da şubat ayında düzenlenmesi planlanan Afrika Birliği zirvesinin başarılı olması temennisinde bulundu.

Etiyopya haber ajansı ENA'ya göre ise Ahmed görüşmede, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'yle (TPLF) yaşanan çatışmalarla ilgili bilgi verdi.

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada "ABD'nin BAE'deki Ez-Zafra Hava Üssü ve bazı hassas noktaları çok sayıda balistik füze ve İHA'larla hedef aldık." demişti.