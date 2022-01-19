Son dakika haberleri! Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Son dakika haberleri! Estonya Dışişleri Bakanı Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, 19-21 Ocak tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle ele alınması, başta NATO ortaklığı ve Türkiye'nin AB üyelik süreci olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ayrıca Liimets, Adana'ya giderek geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Eva Maria, Estonya, Türkiye, Politika, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title