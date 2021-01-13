Son dakika haberleri! Estonya Başbakanı Ratas, partisi hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti
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Son dakika haberleri! Estonya Başbakanı Ratas, partisi hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti

13.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:09
Son dakika haberleri! Estonya Başbakanı Ratas, partisi hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından istifa etti

Gelen son dakika haberine göre Estonya Başbakanı Juri Ratas, üyesi ve başkanı olduğu Merkezi Parti hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Estonya Başbakanı Juri Ratas, üyesi ve başkanı olduğu Merkezi Parti hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan Ratas, başkent Tallinn'de yaptığı açıklamada, siyasette karmaşık durumları çözmek için zor kararlar alınması gerektiğini belirterek, istifa kararı aldığını kaydetti.

Ratas'ın istifası, dün Estonya Kamu Savcılığı Ofisinin, Merkez Parti ve 5 üyesinin yolsuzluğa karıştığından şüphelenildiğini açıklamasının ardından geldi.

Başbakanlık makamında 2016'dan beri bulunan Ratas, Merkez Parti, Sosyal Demokratlar ve Isama partilerinin kurduğu koalisyona liderlik ediyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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