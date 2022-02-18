Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı, Ali Göç - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu Beyaza bürünen Erciyes'te havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Erciyes'e giden kıvrım kıvrım yolları da adeta yılanı andırdı.

Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

KAYSERİ - Beyaza bürünen Erciyes'te havadan çekilen görüntüler kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, Erciyes'e giden kıvrım kıvrım yolları da adeta yılanı andırdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yapan karın oluşturduğu beyaz örtü havadan görüntülendi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, özellikle hafta sonlarında binlerce kayakseveri ağırlayan Erciyes'te, beyaz örtü ile beraber kartpostalları andıran fotoğraflar ortaya çıktı.

Hisarcık Mahallesi'nden itibaren başlayan ve kıvrım kıvrım yolları ile adeta yılanı andıran yollarda izleyenleri mest etti.

Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberleri: Eşsiz kış güzelliği... Erciyes'in kıvrım kıvrım yolları görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Güncel

Erciyes, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title