Son dakika haberleri! Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması - Haberler
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Son dakika haberleri! Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması

Gelen son dakika haberine göre KAMUOYUNDA 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

KAMUOYUNDA 'Cicişler' olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İş adamı M.Y., Ersoy'un gönderdiği görüntüler ile yazışmaları da delil olarak savcılığa sundu. Yapılan incelemede Ersoy'un, şikayet sonrası görüntü ve yazışmaları sosyal medya hesabından sildiği tespit edildi.

TALİMATLA İFADESİ ALINDI

Hakkında, 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan Ersoy'un talimatla Bodrum'da ifadesi alındı. İfadesinde, suçlamaları kabul etmeyen Ersoy'un, hesabının hacklendiğini, görüntüleri kendisinin göndermediğini, şikayetçinin iddia ettiği gibi birlikte olmak için ısrar etmediğini söylediği belirtildi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
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