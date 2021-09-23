GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, 1992'de Hakkari'de şehit olan Hüseyin Tahmaz'ın annesi Melahat Tahmaz'ı ziyaret etti.

Komutanlık personeli, Güvende Yaylasında ikamet eden Melahat Tahmaz ile bir süre sohbet etti, istek ve taleplerini dinledi.

Tahmaz'ın evinin önüne görevliler tarafından Türk bayrağı asıldı.

Melahat Tahmaz, "Her zaman ihtiyacımız olduğu zaman bizlere yardımcı oluyorlar. Allah devletimizden razı olsun. Her zaman yanımızda olan Giresun İl Jandarma Komutanına, Espiye İlçe Jandarma Komutanımıza, bayrağın dikilmesinde emeği geçen jandarma personeline ve köy korucularımıza teşekkür ediyorum." dedi.