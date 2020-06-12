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Son dakika haberleri! ESO Başkanı Kesikbaş, "Sanayi üretimindeki düşüş son çeyrekte toparlanacak"

Bir son dakika haberine göre Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi üretiminin yıllık yüzde 31,4 azaldığını kaydederek, "Daha önce Eskişehir Sanayi Odası'nın Covid-19 salgının etkisini baz alarak yaptığı tahminlerine paralel olarak salgının en yoğun olarak yaşandığı Nisan ayında sanayi üretim...

Son dakika haberleri! ESO Başkanı Kesikbaş,
12.06.2020 17:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:35

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi üretiminin yıllık yüzde 31,4 azaldığını kaydederek, "Daha önce Eskişehir Sanayi Odası'nın Covid-19 salgının etkisini baz alarak yaptığı tahminlerine paralel olarak salgının en yoğun olarak yaşandığı Nisan ayında sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 31,4 aylık ise yüzde 30,4 daraldığını görüyoruz. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda buna işaret ediyor." dedi.

Covid-19 salgının etkisi sanayi üretim endekslerine de yansıdı. Salgın nedeniyle 2020 Nisan ayı madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 33,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 14,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre sanayi üretiminde aylık yüzde 30,4 azalma meydena geldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 13, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 12,4 azaldı.

Değişim belirgin

Düşüşün ülkemizde ilk olarak Mart ayında görülen Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin hızlıca alındığına değinen Kesikbaş, Nisan ayında ise hem sosyal hayatın hem de ekonomik faaliyetlerin neredeyse durduğunu belirtti. Kesikbaş, "Ekonomik göstergeler Mart ayında belirgin bir değişim göstermese de düşüş yaşadı. Bugün açıklanan sanayi üretimi Mart ayında yüzde 2 daralmasının ardından salgının zirve yaptığı Nisan ayında yüzde 31,4 ile ciddi düşüş yaşadı." diye konuştu.

Tüm bunlara rağmen Haziran itibaren sektörel toparlanma başladığını da söyleyen Kesikbaş, "Haziranda bunun daha da hız kazandığını görebiliyoruz. Toparlanma kalıcı hale getirilebilirse son iki çeyrekte yukarıya doğru bir hareket görmeyi ümit ediyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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