Son dakika haberleri | Esnafın soğuk havayla mücadelesi, donan kilitleri bakan nasıl açtılar - Haberler

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Son dakika haberleri | Esnafın soğuk havayla mücadelesi, donan kilitleri bakan nasıl açtılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Esnafın soğuk havayla mücadelesi, donan kilitleri bakan nasıl açtılar

Son dakika haberi... Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da esnaf donan kepenk kilitlerini yaktıkları ateşlerle ısıttıktan sonra açabildi.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü Afyonkarahisar'da esnaf donan kepenk kilitlerini yaktıkları ateşlerle ısıttıktan sonra açabildi.

Kentte hafta içi yağan kar yağışının ardından etkili soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah dükkanlarını açmaya gelen esnaflar donan kepenk kilitlerini görünce önce şaşırdı, ardından kilitleri ısıtmak için ateş yaktı. Buldukları sopalara bez bağlayan ardından üzerine yanıcı maddeler dökerek sopayı adeta meşale yapan esnaflar sonrasında kilitleri yaklaşık 5 dakika ısıtarak açmayı başardı. Hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düştüğü kentte soğuk havaların ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri | Esnafın soğuk havayla mücadelesi, donan kilitleri bakan nasıl açtılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karahisar, Esnaf, kar, Yerel, Haberler

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